В челябинском ЗАТО построят новый ковидный госпиталь

В Озерске построят новый ковидный госпиталь.

Сообщается, что в медучреждении будет 60 коек, из них 10 – для реанимации. Построить госпиталь планируют в 2022 году на месте хирургического корпуса. Объект планируют возвести за счет Федерального медико-биологического агентства.

Ранее под Челябинском, в Малой Сосновке, в рекордные сроки построили крупный инфекционный центр. На строительство потребовалось 2,5 млрд рублей. С пуском первой очереди больница смогла принимать до 500 пациентов. С вводом второй очереди ее мощности увеличились до 750 больных.

Напомним, 29 октября в Челябинской области зарегистрировали смертельный антирекорд – за сутки от COVID-19 умерли 30 человек. Также в регионе выявили 491 случай заражения коронавирусом.

https://dostup1.ru/medicine/V-chelyabinskom-ZATO-postroyat-novyy-kovidnyy-gospital_142837.html