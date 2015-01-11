Мошенники через приложение поиска попутчиков предлагают подвезти и требуют предоплату через фишинговый сайт

С таким способом хищения денежных средств столкнулся житель Озерска 1978 года рождения.

Сотрудникам полиции местный житель пояснил, что забронировал поездку через популярное приложение поиска попутчиков. Далее с ним связался водитель и предложил уточнить детали поездки в другом приложении бесплатных сообщений, где отправил ему ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки. Пройдя по указанной ссылке, озерчанин ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, дату окончания срока действия и CVV-код, после чего со счета потерпевшего были списаны 31 900 рублей. Так мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним! Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в месенджерах, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт.

· Оплачивайте товары и услуги он-лайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную.

· Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне — велика вероятность, что это ловушка.

· Изучайте сервисы, которыми собираетесь воспользоваться: чем больше вы знаете о том, как они работают, тем сложнее мошенникам будет вас обмануть.

· Если вы нашли мошенническое объявление на крупной платформе, расскажите об этом администрации сервиса.

Будьте бдительны, ведь именно от ваших действий зависит сохранность ваших сбережений!