Следственный отдел предъявил жителю Озерска обвинение в совершении убийства

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 15.11.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства жителя г. Озерск.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в ночь с 14.11.2021 на 15.11.2021 мужчина по месту своего жительства в ходе конфликта с одним из гостей, также находящимся в состоянии алкогольного опьянения, нанес последнему кухонным ножом удар в область жизненно-важной части тела потерпевшего – область грудной клетки. В результате причиненного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте преступления через непродолжительный промежуток времени.

По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Информация Следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49060/