Ограничения по COVID-19 продлили до 2024 года

В России до 2024 года продлили санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19 – об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг «чисто техническим решением».

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас, и который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению. Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах, поэтому объективно, чтобы каждый раз не продлевать», – приводит слова Пескова RT.

По его словам, правила всегда можно отменить, если ситуация с коронавирусом нормализуется.

За сутки 597 южноуральцев заразились COVID-19

Пока же в России и в Челябинской области, в частности, идет ежесуточное увеличение количества новых случаев. На 17 ноября оно достигло на Южном Урале 120 тыс. 351.

https://dostup1.ru/society/Ogranicheniya-po-COVID-19-prodlili-do-2024-goda_143545.html