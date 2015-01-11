Конкурс стартовал 14 октября, в нем приняли участие 56 озерских ребят, в их числе: участники детских дошкольных учреждений, школ города, Дворца творчества детей и молодежи, Детской музыкальной школы № 1 и Культурно-досугового центра.

Победителей определили в четырех номинациях, в двух возрастных категориях, а также названы имена обладателей специальных призов:

Номинация «Наш Храм»

Победитель – Максим Ушаков.

Номинация «Красота Божьего мира»

Победитель в категории 5-8 лет – Виталия Федорова.

Победитель в категории 9-14 лет – Александра Горностаева.

Номинация «Музыка души»

Победители - Оркестр русских народных инструментов Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска, вокальный ансамбль «Радость» Дворца творчества детей и молодежи; детский оркестр баянистов-аккордеонистов.

Номинация «Святая любовь»

Победитель – медиа-студия «Добровольцы творчества» МБУ «Культурно-досуговый центр».

Специальный приз – Мария Макаровская.

Призы - Дарья Баторшина, Владислав Попов, Мирослава Алексеева, Артем Власин, Анастасия Когоч, Анна и Сергей Молокотины, Полина Назарова, Лев Денисов, Михаил Закаляпин, Иван Торопов, Мария Чернова, Маргарита Федорова, Варвара Обанина, Мария Васильева.

Ребята получили дипломы и сертификаты на приобретение товаров для творчества, а также цифровой и бытовой техники.

Подведены итоги фестиваля-конкурса «Дорога к Храму»

Подведены итоги фестиваля-конкурса «Дорога к Храму», посвященного православному празднику - Покров Пресвятой Богородицы.

Конкурс стартовал 14 октября, в нем приняли участие 56 озерских ребят, в их числе: участники детских дошкольных учреждений, школ города, Дворца творчества детей и молодежи, Детской музыкальной школы № 1 и Культурно-досугового центра.

Победителей определили в четырех номинациях, в двух возрастных категориях, а также названы имена обладателей специальных призов:

Номинация «Наш Храм»

Победитель – Максим Ушаков.

Номинация «Красота Божьего мира»

Победитель в категории 5-8 лет – Виталия Федорова.

Победитель в категории 9-14 лет – Александра Горностаева.

Номинация «Музыка души»

Победители - Оркестр русских народных инструментов Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска, вокальный ансамбль «Радость» Дворца творчества детей и молодежи; детский оркестр баянистов-аккордеонистов.

Номинация «Святая любовь»

Победитель – медиа-студия «Добровольцы творчества» МБУ «Культурно-досуговый центр».

Специальный приз – Мария Макаровская.

Призы - Дарья Баторшина, Владислав Попов, Мирослава Алексеева, Артем Власин, Анастасия Когоч, Анна и Сергей Молокотины, Полина Назарова, Лев Денисов, Михаил Закаляпин, Иван Торопов, Мария Чернова, Маргарита Федорова, Варвара Обанина, Мария Васильева.

Ребята получили дипломы и сертификаты на приобретение товаров для творчества, а также цифровой и бытовой техники.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49072/