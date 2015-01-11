Муниципальное бюджетное учреждение «Арена» приглашает жителей города на каток

График работы хоккейных кортов в Парке культуры и отдыха с 27 ноября 2021 г.
понедельник, вторник - выходной
Прокат: ср, чт, пт, сб, вск. – 10:00-21:00
Заточка коньков: ср, чт, пт. – 13:00-18:00; сб, вск. – 13:00-19:00
Верхний корт: ср, чт, пт, сб, вск. – 10:00-21:00
Нижний корт: ср, чт, пт. – 10:00-15:00; сб. - 10:00-14:00; вск. - 18:00-20:00
«Авангард», п. Татыш с 27 ноября 2021 г.
Хоккейный корт: ежедневно - 09:00-21:00
«Энергетик», п. Новогорный с 04 декабря 2021 г.
Хоккейный корт: ежедневно - 10:00-21:00.