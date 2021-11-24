В Уральском юридическом институте МВД России в период с 8 ноября 2021 года по 23 марта 2022 года состоится Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона», в которой могут принять участие обучающиеся 8 – 11-х классов.

Олимпиада представляет собой интеллектуальный конкурс, проводимый в форме состязания по общеобразовательному предмету «Обществознание», организатором которого выступает федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона» проводится в два этапа:

1. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в период с 8 ноября 2021 года по 31 января 2022 года в виде дистанционного тестирования через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится на базе Уральского юридического института МВД России в следующие сроки:

среди обучающихся 8-х и 9-х классов – 21 марта 2022 года;

среди обучающихся 10-х классов – 22 марта 2022 года;

среди обучающихся 11-х классов – 23 марта 2022 года.

Регистрация для участников первого (отборочного) этапа Олимпиады проводится дистанционно на портале Олимпиады http://урюи.мвд.рф/олимпиада/ в разделе «Регистрация участников и тестирование». Регистрация для участников доступна с 25 октября 2021 года по 20 января 2022 года.

Более подробная информация размещена на сайте Уральского юридического института МВД России: http://урюи.мвд.рф/олимпиада/.