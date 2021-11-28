Оттепель придет на Южный Урал в начале декабря

На Южном Урале с наступлением первого зимнего месяца придет оттепель – дневная температура воздуха составит плюс 1 градус.
Как сообщили синоптики, теплая погода с оттепелями с европейской части России постепенно распространится на Урал. Так, в середине следующей недели, 1 и 2 декабря, температура ночью максимально опустится до минус 8 градусов, днем столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса, также возможны осадки в виде мокрого снега, гололед.
https://dostup1.ru/society/Ottepel-pridet-na-Yuzhnyy-Ural-v-nachale-dekabrya_143970.html