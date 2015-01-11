Контрольно-счетная палата представила итоги проверки выбросов в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела проверку объемов выбросов загрязняющих веществ со стационарных объектов региона – итоги показали, что за пять лет они сократились почти на четверть.

Так, в 2020 году предприятия выбросили в атмосферу 457,1 тыс. тонн грязи. В 2016-м эта цифра равнялась 597,5 тыс. тонн. Таким образом, разница составила 23,5%.

По данным ведомства, снизили выбросы все города области, экологическая обстановка в которых считается неблагоприятной. Наименьшим прогресс оказался в Магнитогорске, Карабаше и Челябинске:

Верхний Уфалей на 60,7 тыс. тонн (98,9%);

Челябинск на 26,8 тыс. тонн (18,1%);

Магнитогорск на 26,2 тыс. тонн (8,4%);

Троицк на 26,1 тыс. тонн (60,2%);

Южноуральск на 10,4 тыс. тонн (47,7%);

Карабаш на 1,0 тыс. тонн (15,9%).

Напомним, что в Челябинской области под руководством губернатора Алексея Текслера, разработан первый в РФ региональный экологический стандарт, одно из направлений которого предусматривает работу по улучшению качества воздуха.

https://dostup1.ru/society/Kontrolno-schetnaya-palata-predstavila-itogi-proverki-vybrosov-v-Chelyabinskoy-oblasti_144053.html