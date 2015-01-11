В Озерске в День Неизвестного солдата почтили память погибших воинов

Евгений Щербаков, председатель Совета ветеранов Иван Гашев, председатель Совета ветеранов УВД Сергей Серухин, представитель ветеранов 93 дивизии Росгвардии Анатолий Трушачкин, председатель общественной организации «Память сердца Виктор Растов почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с войны и чьи имена остались неизвестными.
- Помнить о погибших воинах важно для всех озерчан. Неизвестный солдат – собирательный образ погибших во время Великой Отечественной войны, и слава о подвиге героев передается из поколения в поколение, - отметил глава округа.
- Для нас этот день воинской славы является значимым, - говорит председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, - Имена многих воинов, отстоявших честь и независимость нашей Родины, неизвестны, но подвиг их не забыт. Поэтому мы преклоняемся перед ними за то, что спасли нас, подарили мир и чистое небо над головой нам, нашим детям и внукам.
Справочно:
"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" – эти слова начертаны на памятной плите в Александровском саду у стен московского Кремля.
Идея возведения памятника в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, возникла в 1965 году в рамках кампании по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне. К тому времени подросло первое поколение граждан, не заставших войны в сознательном возрасте.
Мемориал было решено возвести у стен Кремля в Александровском саду.
Осенью 1966 года на 41-м километре шоссе Москва-Ленинград под Зеленоградом в ходе строительных работ была обнаружена братская могила. Найденные в ней останки солдата в хорошо сохранившемся обмундировании без знаков отличия было предложено захоронить у Кремлёвской стены в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой.
3 декабря 1966 года прах солдата прибыл в столицу на оружейном лафете. Вместе с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым у ворот Александровского сада его встречали маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, командовавшие Западным фронтом и 16-й армией во время обороны Москвы. В их присутствии гроб с останками был торжественно захоронен.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа