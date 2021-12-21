В округе возобновляется проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Сегодня, 22 декабря, межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерского городского округа приняла решение о возобновлении с 23 декабря 2021 года проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях.

По решению комиссии культурно-массовые и спортивные мероприятия в учреждениях, подведомственных управлению культуры, управлению по физической культуре и спорту должны проводиться с соблюдением требований санитарного законодательства, распоряжений Роспотребнадзора и Правительства Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49410/