В Челябинской области утверждена дорожная карта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Всего на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено порядка 149 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером.

«Ключевая роль государства сегодня заключается в том, чтобы удовлетворить базовый запрос людей на заботу и защиту, — подчеркнул Алексей Текслер. — На практике это означает реальную заботу в сфере социальной защиты, в том числе уважение и внимание к пожилым людям, к людям с ограниченными возможностями, а также к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

В 2022 году Челябинская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Выделенные на эти цели средства будут направлены на оказание социальных услуг по уходу за гражданами с тяжелым дефицитом самообслуживания.

«Проект позволит организовать стационарное социальное обслуживание, отвечающее всем современным требованиям, повысить качество стационарного социального обслуживания 237 граждан старшего поколения и инвалидов, проживающих в двух пилотных учреждениях, и организовать уход на дому для 265 жителей области», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

В рамках мероприятий дорожной карты услуги по уходу на дому будут получать 265 южноуральцев в пилотных территориях, которыми стали Златоуст, Озерск, Магнитогорск (Правобережный внутригородской район), Челябинск (Центральный, Калининский, Курчатовский и Ленинский внутригородские районы) и Сатка. Услуги будут предоставляться не менее четырех часов в день семь дней в неделю. С этой целью в комплексных центрах социального обслуживания будут трудоустроены 150 сиделок по всей области.

Также будут предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, на возмещение затрат на предоставление социальных услуг сиделками в форме социального обслуживания на дому.

Пилотными стационарными учреждениями социального обслуживания, где будет проводиться внедрение системы долговременного ухода, станут Магнитогорский дом-интернат для престарых и инвалидов и Озерский дом-интернат для престарых и инвалидов.

Предусмотрено обучение работников организаций социального обслуживания современным технологиям по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49467/