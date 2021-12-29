Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в январские праздники

В новогоднюю ночь в Челябинской области после нескольких морозных дней существенно потеплеет. Но какую погоду ожидать южноуральцам в длинные январские выходные?

«В начале января в Челябинскую область с запада придет теплый фронт, ночные температуры будут от −14 до −20°C. Дневные температуры — от −7 до −12°C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. 3 января атмосферное давление начнет повышаться, и уже с 4 января в регионе снова похолодает»,

— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Действительно, в ночь на первое января в регионе обещают −16, −21°C, днем потеплеет до −5, −10°C.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sinoptiki-rasskazali-kakaya-pogoda-zhdet-yuzhnouraltsev-v-yanvarskie-prazdniki/