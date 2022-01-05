Синоптики обещают южноуральцам январские дожди и сильный ветер

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.

«В субботу, 8 января 2022 года, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, ночью в горах – сильные, на юге – с дождем, на дорогах будет сильная гололедица, местами порывы юго-западного, западного ветра до 20 метров в секунду», – сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.

Там уточнили, что в регионе повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение числа ДТП, появление заторов на дорогах.

Температура воздуха предстоящей ночью от нуля до минус пяти, при прояснении – до минус восьми, завтра днем будет от плюс одного до минус четырех градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-obeschayut-yuzhnouraltsam-yanvarskie-dozhdi-i-silnyy-veter_145397.html