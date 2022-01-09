В Озерске прошел традиционный рождественский фестиваль

Праздничные мероприятия состоялись с 26 декабря по 9 января в рамках духовно-просветительской программы «Росток». Программа уже более пяти лет реализуется по инициативе мецената Андрея Комарова и с благословения Челябинской епархии.

Благодаря фестивалю, который прошел в театре кукол «Золотой петушок» и ДК «Маяк», более 300 детей и подростков в интерактивной форме познакомились с традициями светлого праздника Рождества. Спектакль «Вертеп» рассказал зрителям о появлении Иисуса Христа. Специально для постановки был изготовлен вертеп, особая конструкция в виде деревянного ящика в несколько ярусов, напоминающего сценическую площадку. Кукольные представления в вертепе играли на Руси во время рождественских праздников. Театр кукол в рамках фестиваля возродил эту добрую традицию в Озерске.

Наиболее яркие эмоции вызвал интерактивный спектакль «Мир на ладошке». Это уникальный проект с участием детей с ограниченными возможностями, подготовленный совместно с театром кукол «Золотой петушок» и общественной организацией «Наши дети». Он стал итогом летней инклюзивной творческой лаборатории с элементами реабилитационной терапии.

Ольга Стебунова, куратор духовно-просветительской программы «Росток»:

– Вот уже 5 лет программа «Росток» реализует проекты, которые способствуют приобщению детей и подростков к культурным и православным ценностям, открывают возможности для получения новых знаний. Сколько удивительных встреч со знаменитыми артистами, прославленными творческими коллективами подарил «Росток» за эти годы! Наша программа развивается даже в непростое время пандемии. Появляются новые форматы образовательных инициатив. Приятно видеть, как все больше молодых людей становятся участниками творческих проектов, конкурсов, делятся опытом друг с другом.

Традиционно рождественский фестиваль завершил годовой цикл мероприятий духовно-просветительской программы «Росток». За 2021 год ее участники создали спектакль «Звонят, звонят колокола» по произведению протоирея Николая Агафонова «Про колокол Бим-Бим» к Светлой Пасхе, приняли участие в разнообразных творческих и образовательных курсах ко Дню славянской письменности и культуры, фестивале «Дорога к храму». Отдельно стоит отметить масштабный летний интенсив по компьютерной грамотности, реализованный совместно с международной компьютерной академией «ШАГ», в рамках которого участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.

Cправочно:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области и уроженца Озерска Андрея Комарова.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории.

Ежегодно на реализацию духовно-просветительской программы направляется более 3 миллионов рублей, участниками становятся более 5000 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и Храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».

Текст и фото пресс-службы Группы компаний Римера.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49545/