В Челябинской области более 300 пар выбрали «зеркальную» дату свадьбы

Зачастую молодожены ищут самую «красивую» дату для бракосочетания. В 2022 году это день 22 февраля, образующий абсолютно «зеркальный» набор чисел — 22.02.2022. В Челябинской области во вторник, 22 февраля, брак решили заключить более 300 пар, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС региона.

Такие даты встречаются редко, а нумерологи считают, что они обладают волшебными свойствами.

«Помимо того что дата абсолютно зеркальна — 22.02.2022, она еще и совпадает с 22-м лунным днем, и день недели — вторник. Двойка везде. Эту дату можно назвать датой-палиндромом — она с обеих сторон читается одинаково»,

— сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

В регионе 22 февраля 2022 года более 300 пар образуют новые семьи. Из них в Челябинске — 100 пар, а также более 20 — в Магнитогорске.

Подать заявление можно через Единый портал госуслуг до 21 января.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-bolee-300-par-vybrali-zerkalnuyu-datu-svadby/