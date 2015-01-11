Южноуральцам напомнили правила безопасности при купании в Крещение

Жителям Челябинской области напомнили о необходимости соблюдать безопасность в Крещенские купания – сотрудники региональных МВД и МЧС провели заседания, где обсудили подготовку и проведение религиозных мероприятий.

Так, начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков принял доклады руководителей территориальных органов о готовности к проведению мероприятий, приказал увеличить количество пеших и мобильных патрулей и приблизить их маршруты к местам крещенских купаний. Главный полицейский поручил начальнику областного УГИБДД обеспечить безопасность дорожного движения, в том числе принять меры по недопущению заторовых ситуаций.

«Необходимо обеспечить максимальную безопасность при проведении праздничных религиозных мероприятий, задействовать необходимое количество личного состава», – добавил Михаил Скоков.

Обеспечение безопасности жителей региона в Крещение Господне обсудили и сотрудники МЧС. Главный государственный инспектор по маломерным судам Челябинской области Александр Ильин настоятельно рекомендовал населению купаться только в санкционированных купелях, где будут дежурить представители экстренных служб.

Отмечается, что в 2022 году количество желающих окунуться в прорубь по прогнозам может составить 35 тыс. человек. В муниципалитетах региона спланировано открытие 66 купелей, на которых будут дежурить сотрудники пожарно-спасательных подразделений, специалисты областной и муниципальных служб спасения, сотрудники правоохранительных органов и медики.

Для того, чтобы купание в проруби не переросло в чрезвычайную ситуацию важно запомнить несколько элементарных правил:

- необходимо ознакомиться с медицинскими противопоказаниями к купанию в проруби и не пренебрегать ими;

- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях, имеющих поручни;

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

- никогда не ныряйте в прорубь вперед головой! Это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку;

- не стоит находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- после купания разотрите себя полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-napomnili-pravila-bezopasnosti-pri-kupanii-v-Kreschenie_145689.html