Жители Челябинской области задолжали за свет миллиард

За 2021 год южноуральцы недоплатили за электроэнергию около 160 млн рублей – худшую платежную дисциплину продемонстрировали жители Катав-Ивановского, Кунашакского районов и Челябинска.

Общая сумма просроченной задолженности с начала работы гарантирующего поставщика составила 1 млрд рублей.

Столица Южного Урала вошла в тройку антилидеров по оплате электрической энергии. За 2021 год челябинцы недоплатили 80 млн рублей. Низкая платежная дисциплина зафиксирована в Снежинске, Миассе и Сосновском районе.

Однако большинство жителей области закончили год без долгов. Лучшие показатели у 13 муниципальных образований: Нагайбакского, Варненского, Увельского, Еткульского, Каслинского, Коркинского, Нязепетровского, Октябрьского, Чебаркульского районов, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Усть-Катава и Локомотивного городского округа. В число «хорошистов» вошли Еманжелинский район, Карабаш, Трехгорный и Южноуральск.

«Мы призываем жителей Челябинской области своевременно оплачивать электрическую энергию, от этого зависит надежность энергетической отрасли и комфорт в домах. Вносить оплату нужно ежемесячно до 10-го, а передавать показания до 25-го числа. Если соблюдать эти два простых правила, расчеты в квитанции будут просты и прозрачны», – прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Для удобства клиентов созданы личный кабинет и приложение, где можно узнать сумму задолженности, оплатить без комиссии потребленный ресурс и передать показания. Кроме того, пользователи мобильных сервисов могут участвовать в розыгрыше призов и пользоваться дополнительными привилегиями. Подробнее о программе «Рейтинг клиентов» можно узнать на сайте компании.

https://dostup1.ru/economics/Zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-zadolzhali-za-svet-milliard_145998.html