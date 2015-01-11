Жителям Челябинской области стал доступен налоговый вычет за спорт

Посетители фитнес-центров и физкультурно-оздоровительных комплексов Челябинской области смогут оформить новый налоговый вычет на занятия фитнесом уже в этом году, не дожидаясь наступления 1 января 2023 года.

, сообщили в УФНС России по Челябинской области. Максимальный размер этого вычета составит 120 тыс. рублей.

«С 1 августа 2021 года вступил в силу федеральный закон, который дополнил социальным вычетом 219-ю статью Налогового кодекса РФ. Новый налоговый вычет предоставляется в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, произведенные с 1 января 2022 года. Вычет можно получить по декларации по итогам года либо обратиться к работодателю уже в этом году»,

— говорит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.

По ее словам, перечень организаций, а также виды услуг, которые попадают под предоставление нового налогового вычета, размещены на сайте Минспорта РФ. В общероссийский реестр вошли около 4 тыс. фитнес-центров страны.

Чтобы получить налоговый вычет за спорт уже в этом году, необходимо обратиться с заявлением в налоговую службу. Через месяц налоговики сами направят работодателю подтверждение, что вычет предоставить вам можно, и налог не будет удерживаться с ваших доходов. Если есть желание оформить вычет по итогам года, то в этом случае в налоговую службу нужно обратиться в начале 2023 года с договором и чеками, подтверждающими оплату услуг фитнес-центра.

«Позитивным моментом при оформлении налогового вычета является внедрение с прошлого года проактивного режима. Он предполагает, что те пользователи, кто подключился к личному кабинету ФНС и являются клиентами банков, сотрудничающих с налоговой службой (Сбербанк, ВТБ, Тинькоф, Россельхозбанк, Альфа-капитал и др. — Прим. ред.), могут не прилагать никаких усилий для получения вычета. При обращении через личный кабинет достаточно выбрать счет для возврата средств и дождаться получения денег на него»,

— говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгений Ермоленко.

Удаленный формат работы с клиентами набирает обороты и в декларационной кампании. В прошлом году в налоговый орган поступило более 440 тыс. деклараций, из них 68% направлены в электронном виде. В УФНС России по Челябинской области напомнили, что в этом году предоставить декларации о доходах необходимо в налоговую службу до 4 мая в связи с тем, что 30 апреля — выходной день. Исчисленный налог нужно будет уплатить не позднее 15 июля 2022 года.

Декларации должны предоставить граждане, получившие доходы от продажи имущества (недвижимости и транспортных средств), которое в собственности находилось менее 5 лет (в отдельных случаях — менее трех лет).

«С этого года освобождаются от подачи декларации при продаже имущества семьи, имеющие двух и более детей. Это новая норма, которая направлена на поддержание семей с детьми, покупающих недвижимость с целью расширения жилплощади»,

— пояснила Елена Зотова.

В этом году также не потребуется предоставлять декларации гражданам, которые продали недвижимое имущество и получили доход менее 1 млн рублей, для иного имущества — менее 250 тысяч. Эта категория граждан освобождена от обязанности предоставлять декларации, заявили в налоговой службе.

Основной поток деклараций сегодня формируют предприниматели, которые обязаны отчитаться перед налоговой службой по форме 3-НДФЛ. Самозанятые граждане освобождены от предоставления такой отчетности.

В случае если декларация не будет подана в срок, налоговая служба начислит штрафы и пени: в прошлом году 18 тыс. южноуральцам доначислили 384 млн рублей в виде штрафов и пеней.

Основной поток обращений в налоговую службу представлен имущественными и социальными вычетами: сумма налога, возвращенная из бюджета в 2021 году, составила 8,5 млрд рублей. С заявлениями на имущественный вычет обратились в УФНС России в прошлом году 160 тыс. южноуральцев, социальный вычет оформили 27 тыс. человек, вернули часть расходов на лечение и покупку медикаментов 48 тыс. жителей. С начала года в УФНС России по Челябинской области за налоговым вычетом обратилось уже 20 тыс. человек.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/zhitelyam-chelyabinskoy-oblasti-stal-dostupen-nalogovyy-vychet-za-sport/