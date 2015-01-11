Синоптики рассказали, каким будет февраль в Челябинской области в 2022 году

По прогнозам синоптиков, февраль в этом году на Урале будет теплым. Действительно, в первые дни последнего зимнего месяца столбики термометров на Южном Урале поднимутся до нуля градусов. При этом синоптики предупреждают, что погода не будет монотонно теплой.

«На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, на Урале»,

— сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что это не означает, что весь месяц будет теплым. Периоды похолодания, конечно же, будут.

По данным синоптиков челябинского Гидрометеоцентра, в первую неделю февраля на Южном Урале ожидается потепление до 0, −7°C, что обусловлено прохождением по территории региона теплого фронта и высоким атмосферным давлением. Но уже в начале второй недели давление начнет понижаться, а с ним и температура.

Вообще, средняя температура воздуха в Челябинской области в феврале — −14, −16°C. В теплые годы она может повышаться до −5, −7°C, в холодные опускаться до −25°C. Абсолютный максимум температуры в Челябинске — +8°C, минимум — −45°C.

Что касается осадков, то ни них аномального количества, ни дефицита Вильфанд не спрогнозировал.

«Обычно на территории региона количество выпавших осадков составляет 10—16 миллиметров. В отдельные годы количество осадков как превышает норму в 3—5 раз, так бывает и ниже нормы в 10—20 раз»,

— рассказали синоптики челябинского Гидрометеоцентра.

В 2021 году февраль на Южном Урале был аномально снежным. Непогода оставляла без электричества десятки тысяч домов, некоторые южноуральцы не могли выбраться из снежного плена, застряв на трассах, на протяжении нескольких дней.

В целом, по прогнозам синоптиков, февраль на Южном Урале — месяц солнечный. Однако исключать какие-либо погодные аномалии не стоит.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fevral-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-teplym/