Челябинская область дозаказала 5 тыс. доз подростковой вакцины от COVID-19

Челябинская область дозаказала 5 тыс. доз подростковой вакцины от коронавируса.

По ее словам, желающих привиться «Спутником М» больше, чем поступило вакцины. Напомним, первая партия – 2 400 доз – пришла на Южный Урал в конце января.

На сегодняшний день по области привились почти 500 подростков, еще около тысячи семей уже выдали письменное разрешение на проведение вакцинации.

«Поэтому мы заказали еще пять тысяч доз "Спутника М" и будем ждать, когда поступит новая партия. Это вопрос нескольких недель, поскольку процесс наработки вакцины долгий, а первая выпущенная в России партия препарата была небольшой», – сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinskaya-oblast-dozakazala-5-tys-doz-podrostkovoy-vaktsiny-ot-COVID-19_146195.html