Как вернуть деньги за авиабилеты

В сервисе поездок и путешествий Туту.ру объяснили, как вернуть деньги за билеты.

апомним, что Челябинск закрыл воздушное сообщение с юго России до 2 марта. В связи с этим публикуем памятку о вынужденном возврате авиабилетов.

По данным сервиса поездок, сроки вынужденных возвратов сейчас составляют до 30 дней: это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. Судя по опыту пандемии, некоторые авиакомпании, возможно, будут возвращать средства дольше.

«Клиенты, которые покупали билеты через Туту.ру, могут оформить возврат тремя способами: через личный кабинет, написав на почту avia@tutu.ru или позвонив в контакт-центр Туту.ру по телефону +7(499)715-41-05. В письме или по телефону нужно сообщить номер бронирования, номер заказа или телефон, указанный при оформлении заказа. Обращаться с заявкой на возврат билета нужно с того адреса электронной почты или номера телефона, который указывался при покупке билета», – объяснили в организации.

Условия возвратов у авиакомпаний:

• S7 Airlines. Если рейс отменили – можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства – через агентство.

• «Аэрофлот». Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут.

• «Победа». Автоматически оформляет возврат за билет.

• Nordwind. Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022.

• «Уральские авиалинии». Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.

• «Россия». Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты.

• RedWings. Можно без дополнительных сборов поменять перелет на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com.

• Smartavia. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке.

• «Азимут». Авиакомпания «Азимут» информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета.+

• «Якутия». Предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на отмененные рейсы в полном объеме. Пассажиры трансферных рейсов «Регион – Москва – Якутск» смогут совершить полет на участке «Москва – Якутск» и обратно по расписанию.

https://dostup1.ru/society/Kak-vernut-dengi-za-aviabilety_146984.html