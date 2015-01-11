В ФАС рассказали, на сколько поднимут цены крупные продуктовые сети

Крупные продуктовые сети ограничат свои наценки на уровне 5% – ограничения затронут 4 группы товаров.

Сообщается, что добровольное самоограничение коснется молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора». Так, ООО «О’Кей» и АО «Тандер» вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail – с 3 марта.

«В рамках поручения правительства РФ ФАС России, Минпромторг и Минсельхоз России разработали механизм сдерживания торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов», – добавили в антимонопольной службе.

Отмечается, что ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. В то же время ведомство подчеркивает, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер.

https://dostup1.ru/economics/V-FAS-rasskazali-na-skolko-podnimut-tseny-krupnye-produktovye-seti_147118.html