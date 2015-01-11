В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации.

Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий.

МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50065/