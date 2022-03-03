Озерские парламентарии поздравили женщин с 8 Марта

Представители депутатского корпуса на своих округах поздравили коллективы детских садов, школ, медицинских учреждений. Коллектив Управления социальной защиты населения от имени депутатского корпуса и от партии «Единая Россия» поздравил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.
– В преддверии праздника разрешите вам пожелать здоровья, благополучия и мира в семьях, – обратился к женщинам председатель Собрания депутатов.
– На ваших хрупких плечах держится очень важная сфера, которая поддерживает материнство и детство, людей с ограниченными возможностями здоровья, семьи в трудной жизненной ситуации. Желаю вам также побольше сил и терпения, а главное, счастья и успехов во всём.
Сергей Гергенрейдер вручил начальнику управления Лилии Солодовниковой и ее заместителю Татьяне Петренко небольшие подарки и цветы.
Заместитель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков традиционно поздравил сотрудниц озерской станции скорой помощи с наступающим праздником. Большинство из них находились на выездах по вызовам, диспетчеры также не могли отойти от телефонов, пояснив: «Очень много вызовов сегодня, работаем, не отвлекаясь».
Вручая цветы и сладкие подарки, Андрей Кузнеченков отметил:
– Вы всегда на рабочем посту, невзирая на будни и праздник. Благодарю вас за профессионализм, собранность, терпение: вы спасаете жизни жителей Озерска, и в то же время остаетесь нежными, любящими женами, мамами и бабушками. Здоровья, любви, благополучия вам и вашим семьям.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа