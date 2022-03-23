Всех с выходными! Афиша на 25-27 марта!

Озерск и его окрестности!

Все выходные!

Глк "Егоза":

Егоза приглашает провести эти выходные на горе! Это в городе тепло и сыро, а у нас по-прежнему много снега и идеально подготовленные трассы.

А также продолжают действовать скидки на основной подъёмник до 30%! GO на гору!

25 марта (пятница) - С 12:00 до 21:00. Днём все трассы, после 18:00 - "Спортивная"

26 и 27 марта - с 10:00 до 18:00. Все трассы + ТЮБИНГ

Пятница, 25-ое марта

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Шлагбаум» Н.Ермохин

Мистическая трагикомедия 16+

19.00 ДК "Маяк".

25 и 26 марта на сцене Дворца культуры «Маяк» состоится показ современного мюзикла «СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА» в постановке Заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области театра музыкальной комедии.

Суббота, 26-ое марта

С 10 до 16.00 Городской музей

Фотовыставка из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская зима».

На выставке представлено 60 фотографий, снятых фотохудожниками Челябинской области, которые познакомят посетителей с зимними видами Южного Урала, неповторимой красотой, с безграничными степными просторами, застывшими в ледяном безмолвии озерами и реками, могучими горными кряжами и дремучими заснеженными лесами.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ФЕДОРИНО ГОРЕ" К.Чуковский

социально-комическая драма

5-9 лет (большой зал)

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды увидит свет в театре «Наш дом» 26 и 27 марта.

Воскресенье, 27-ое марта

11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Как Маша поссорилась с подушкой" Г. Лебедева

серенада для неспящих

3-5 лет (малый зал)

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская

Страшилка-смешилка 6+

Материал подготовила Александра Лебедева.