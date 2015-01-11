2022-04-01YEKT05:01:00 | Новости Городские новости 31 марта состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа В повестку заседания были включены 27 вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, корректировки бюджета, правил благоустройства, гражданской обороны и ЧС, а также ряд имущественных вопросов. Также на сессии были внесены изменения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Одним из первых было принято решение о предоставлении мер финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных в районе универсальной крытой ледовой арены «Высота». В документе речь идёт о том, что в 2022 году за счёт межбюджетных трансфертов запланирован ремонт кровель семи домов: по ул. Кирова,11,13,15, ул. Свердлова,28,30,32 и по ул. Лермонтова,27.

Следует пояснить, что современное архитектурное решение фасадов, интерьеров ледовой арены «Высота» и открытых спортивных площадок должно гармонично сочетаться с жилой застройкой советского времени. К сожалению состояние домов, расположенных по периметру спортивных объектов, сильно контрастирует с обликом новых построек. В настоящее время решением регионального оператора фасады и кровли жилых домов в смежном жилом квартале по ул. Строительная будут отремонтированы за счет программы капитального ремонта МКД.

Ремонт фасадов домов по ул. Кирова,11,13,15, ул. Свердлова,28,30,32 и по ул. Лермонтова,27 в программу не вошёл. Поэтому инвестором было принято решение о финансировании работ по ремонту фасадов этих домов. В целях сохранения фасадов требуется также выполнить капитальный ремонт кровель этих жилых домов. Отметим, что капитальный ремонт кровель выше названных домов региональным оператором был запланирован на период от 2030 до 2045 годов. Благодаря тому, что областной бюджет направит на эти цели в Озерский городской округ около 46 млн рублей, работы по капитальному ремонту будут выполнены уже в этом году.

Ранее этот вопрос обсуждался на совместном заседании планово-бюджетной комиссии и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию. На сессии местные парламентарии предложенное решение поддержали.

В ходе сессии также рассматривались два вопроса о содержании и найме муниципального жилого фонда. Депутаты согласовали размер платы за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа. Как пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло, плата для граждан, проживающих в общежитиях округа, была установлена постановлением администрации в январе 2019 года, то есть более трех лет назад. За прошедшее время расходы на содержание общежитий существенно выросли: неоднократно повышался МРОТ, дорожали материалы. Проектом решения было предложено проиндексировать размер платы в общежитиях аналогично проведенной ранее индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, то есть, на 9,68%.

Были внесены изменения в еще одно решение: Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского округа». Это Положение было утверждено решением Собрания депутатов пять лет назад в 2017 году. Новым решением депутаты актуализировали значения коэффициентов, используемых для расчета платы за наём, сохранив всю ранее установленную систему льгот.

Информационно депутаты заслушали доклад об исполнении вопроса местного значения – утверждения правил благоустройства территории городского округа и осуществления муниципального контроля в этой сфере, в частности, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Информация предоставлена: Одним из первых было принято решение о предоставлении мер финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных в районе универсальной крытой ледовой арены «Высота». В документе речь идёт о том, что в 2022 году за счёт межбюджетных трансфертов запланирован ремонт кровель семи домов: по ул. Кирова,11,13,15, ул. Свердлова,28,30,32 и по ул. Лермонтова,27.Следует пояснить, что современное архитектурное решение фасадов, интерьеров ледовой арены «Высота» и открытых спортивных площадок должно гармонично сочетаться с жилой застройкой советского времени. К сожалению состояние домов, расположенных по периметру спортивных объектов, сильно контрастирует с обликом новых построек. В настоящее время решением регионального оператора фасады и кровли жилых домов в смежном жилом квартале по ул. Строительная будут отремонтированы за счет программы капитального ремонта МКД.Ремонт фасадов домов по ул. Кирова,11,13,15, ул. Свердлова,28,30,32 и по ул. Лермонтова,27 в программу не вошёл. Поэтому инвестором было принято решение о финансировании работ по ремонту фасадов этих домов. В целях сохранения фасадов требуется также выполнить капитальный ремонт кровель этих жилых домов. Отметим, что капитальный ремонт кровель выше названных домов региональным оператором был запланирован на период от 2030 до 2045 годов. Благодаря тому, что областной бюджет направит на эти цели в Озерский городской округ около 46 млн рублей, работы по капитальному ремонту будут выполнены уже в этом году.Ранее этот вопрос обсуждался на совместном заседании планово-бюджетной комиссии и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию. На сессии местные парламентарии предложенное решение поддержали.В ходе сессии также рассматривались два вопроса о содержании и найме муниципального жилого фонда. Депутаты согласовали размер платы за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа. Как пояснил начальник управления экономики администрации, плата для граждан, проживающих в общежитиях округа, была установлена постановлением администрации в январе 2019 года, то есть более трех лет назад. За прошедшее время расходы на содержание общежитий существенно выросли: неоднократно повышался МРОТ, дорожали материалы. Проектом решения было предложено проиндексировать размер платы в общежитиях аналогично проведенной ранее индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, то есть, на 9,68%.Были внесены изменения в еще одно решение: Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского округа». Это Положение было утверждено решением Собрания депутатов пять лет назад в 2017 году. Новым решением депутаты актуализировали значения коэффициентов, используемых для расчета платы за наём, сохранив всю ранее установленную систему льгот.Информационно депутаты заслушали доклад об исполнении вопроса местного значения – утверждения правил благоустройства территории городского округа и осуществления муниципального контроля в этой сфере, в частности, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для людей с ограниченными возможностями здоровья.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-04-01YEKT05:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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