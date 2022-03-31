Озерск и его окрестности

Все входне

глк "Егоза"

1 апреля (пятница) - с 12:00 до 21:00. Днём все трассы и все подъёмник, после 18:00 - "Спортивная"

2 и 3 апреля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00. Все трассы.