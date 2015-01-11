В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней

В России выходные дни на майские праздники в этом году предложили продлить до 10 дней. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Госдумы РФ Владислав Даванков, передает газета «Известия».

По его словам, 10-дневные выходные, которые выпали бы в этом году на период с 1 мая по 10 мая, обрадовали бы огородников, так как у них появилось бы больше времени на посадку овощей. Также это позволило бы людям провести больше времени с близкими.

По словам Даванкова, такой опыт в России уже есть: длинные выходные на майские праздники вводили в ковидный период, и реализовать это можно довольно быстро.

Согласно производственному календарю, выходными в этом году являются дни с 30 апреля по 1 мая и с 7 по 10 мая.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-gosdume-predlozhili-prodlit-mayskie-vykhodnye-do-10-dney/