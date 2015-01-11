Тотальный диктант в Озерске: формат – онлайн, мероприятие состоится 09 апреля

Уважаемые любители русского языка, присоединяйтесь: четыре части диктанта Тотального марафона будут продиктованы в 08:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени — можно выбрать удобное время (или написать все четыре части).

Чтобы написать диктант онлайн, выполните следующие действия:

- авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте https://totaldict.ru/,

- выберите на главной странице регистрацию на онлайн-диктант,

- 9 апреля наберите текст диктанта в появившемся окне,

- на всякий случай скопируйте и сохраните набранный текст в любом документе на вашем компьютере,

- проверьте написанное,

- нажмите кнопку «Отправить».

Результат будет известен после 12 апреля.

Тотальный марафон ежегодно проводится в онлайн-формате — это почти 18 часов прямого эфира. Вы не только напишите диктант, но узнаете интересные факты о русском языке, прослушаете лекции и, конечно, познакомитесь с интересными гостями-экспертами.

Мы рекомендуем жителям округа написать диктант и посмотреть марафон. Регистрация на сайте https://totaldict.ru/

Информация Центральной библиотечной системы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50386/