Жительница Озерска на фишинговом сайте лишилась 145 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратилась жительница города 1955 года рождения. Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что в социальной сети увидела бонусное предложение от кредитной организации. Заинтересовавшись данной акцией, женщина перешла по рекламной ссылке, где для получения материальной выплаты необходимо зарегистрировать банковскую карту и номер телефона, а затем ввести код из СМС-сообщения.

Ранее озерчанка неоднократно видела профилактическую информацию о фишинговых сайтах, которые создают мошенники, однако, не обратила внимание на название банка в адресной строке, которое отличалось одной буквой от оригинального названия организации. Таким образом, со счета потерпевшей был совершен перевод 145 000 рублей в адрес неизвестного лица. В этот момент женщина поняла, что сайт оказался фишинговым и обратилась в полицию.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые граждане, будьте внимательны при переходе по ссылкам в сети Интернет, обращайте внимание на адрес в строке браузера, он может отличаться от официального всего лишь одним символом.

Цель мошенников – завладеть вашими деньгами. Для этого достаточно получить от вас полные данные карты (номер, дата окончания срока действия и CVV/CVC-код), создать с неё перевод и подтвердить его кодом из SMS, которое придет на ваш телефон, поэтому ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карт и пароли из сообщений!