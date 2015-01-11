В Кыштыме в 2022 году обновят благоустройство улицы на туристическом маршруте

В Кыштыме продолжается благоустройство экскурсионного маршрута «Прошлое — в настоящем и будущем». В этом году на улице Садовой отреставрируют и покрасят 233 ограждения, дополнительно отольют и установят недостающие 60

Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации города.

Благоустройство пешеходной зоны по улице Садовой от парка им. А. С. Пушкина до городской площади началось в прошлом году. Здесь отремонтировали тротуары, установили новые чугунные ограждения на подходах к мосту от центра города, отреставрировали ограждение вблизи музея «Подворье». Всего смонтировали более 490 метров чугунных ограждений и уложили почти 900 «квадратов» асфальта.

Этой весной работы начнут на противоположной стороне улицы Садовой, напротив городского парка Кыштыма. На подходах к мосту около центральной городской больницы подготовили фундамент, а также заказали на заводе художественного литья чугунные ограждения для этого участка. Работы подрядчик должен завершить в июне.

Кроме того, планируют благоустроить территорию возле средней школы № 3. Работы здесь начались в прошлом году, но старая бутовая кладка оказалась подвижной и ненадежной.

«Для продолжения работ проведена необходимая корректировка документации. Запланированы полный демонтаж подпорной стены, возведение нового фундамента, его облицовка и затем установка чугунных ограждений. Подрядчик для проведения работ по результатам аукциона определен»,

— рассказала Екатерина Власова.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева считает свой город лучшим в регионе. Одна из немногих в Челябинской области женщин-мэров рассказала Первому областному информагентству, как объединить для блага муниципалитета все его предприятия и построить мост из прошлого в будущее. А заодно объяснила, что такое «дразнилка» и откуда она возьмется в русле речки Кыштымки.

Культурные места Кыштыма — усадьбу Демидовых и парк имени Пушкина — посетил Алексей Текслер. Глава региона получил много обращений по поводу «Белого дома» — именно так называют усадьбу — от кыштымцев.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-kyshtyme-v-2022-godu-obnovyat-blagoustroystvo-ulitsy-na-turisticheskom-marshrute/