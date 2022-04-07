Южноуральские муниципалитеты смогут получить млн. руб. на «умные» проекты.

Муниципалитеты Южного Урала могут получить до 50 млн рублей за лучшие практики в рамках проекта «Умный город».

В рамках номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» муниципалитеты могут поделиться опытом реализации мероприятий в таких сферах, как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной или экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Размер денежной премии за первое место составляет до 50 млн рублей.

Участвовать в конкурсе могут городские округа, а также городские и сельские поселения. Срок подачи заявок – до 16 мая 2022 года.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-munitsipalitety-smogut-poluchit-50-mln-na-umnye-proekty_148494.html