Жители Озерска решат, какие территории будут благоустроены в 2023 году

В течение 2021 года активные жители Озерского городского округа обращались к депутатам и в администрацию, подавали заявки на благоустройство того или иного объекта. Эти предложения были рассмотрены на общественной комиссии, в которую входят представители общественных организаций, депутатского корпуса и администрации.
Среди 8 объектов, предложенных на голосование, будут определены территории, которые наберут наибольшее количество голосов жителей округа.
Список объектов для голосования в Озерском городском округе:
- Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).
- Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.
- Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.
- Благоустройство пешеходной зоны между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.
- Комплексное благоустройство пешеходной зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1).
- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1-6/3).
- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный от озера до КПП (д. 6/12).
- Комплексное благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.
Начиная с 15 апреля, у озерчан будет возможность зайти на сайт za.gorodsreda.ru и выбрать «Озерский городской округ», чтобы проголосовать за объект.
Еще один вариант: авторизоваться через «Госуслуги», выбрать из списка общественное пространство, которое, по вашему мнению, должно быть благоустроено в первую очередь.
Жители округа также смогут проголосовать и в ходе личного общения с волонтерами.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа