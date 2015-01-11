Жители Озерска решат, какие территории будут благоустроены в 2023 году

Уважаемые руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности!

На основании распоряжения губернатора Челябинской области от 14.03.2022г. № 193-р «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов» рекомендовано предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности провести в период с 18 апреля по 06 мая 2022 г. (включительно) санитарную очистку территорий населенных пунктов. Подробнее