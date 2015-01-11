Следственный отдел: вскрыт материальный ущерб в особо крупном размере

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В ходе предварительного следствия установлено, что учредитель и директор общества с ограниченной ответственностью, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность этого предприятия и выполняющий управленческие функции в этой организации, достоверно зная о задолженности по налогам, сборам и страховым платежам данного предприятия, образовавшейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018-2019 гг. в размере 25 729 265 рублей 94 копейки, в период с 29.11.2018 по 30.01.2020 сокрыл денежные средства данной организации в сумме 24 672 138 рублей 87 копеек, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Вследствие чего директор Общества распорядился указанными денежными средствами в размере 24 672 138 рублей 87 копеек по своему усмотрению и в этой связи, бюджетной системе РФ причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия проведены мероприятия, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением, а именно на основании постановления Озерского городского суда, следователем наложен арест на имущество Общества, стоимость которого составляет 8 300 000 рублей.

На основании приговора Озерского городского суда директор Общества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей.

При этом отмечается, что налоговым органом продолжается работа по взысканию непосредственно недоимки, допущенной налогоплательщиком.

Информация Следственного отдела по ЗАТО город Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50502/