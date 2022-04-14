Сотрудники полиции Озерска одержали победу в первом этапе чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по мини-футболу

В рамках ведомственной спартакиады и в целях пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в Кыштыме прошел первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие 8 команд территориальных ОВД из Озерска, Кыштыма, Каслей, Аргаяша, Верхнего Уфалея, Снежинска, Нязепетровска и Кунашака.

В результате упорной борьбы первое место завоевала команда УМВД России по ЗАТО г.Озерск. Вторыми стали спортсмены из Отдела МВД России по Кунашакскому району. Почетное третье место заняли полицейские Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск.

Победителей наградили почетными грамотами. Команда-победитель примет участие в следующем этапе, который пройдет в городе Челябинске.

Информация и фото пресс-службы УМВД России по ЗАТО г.Озерск.