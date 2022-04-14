В Озерске благодаря неравнодушию участкового уполномоченного полиции местной жительнице удалось сберечь 100 тысяч рублей

Участковый уполномоченный полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск капитан полиции Юрий Гиматов в ходе обхода жилого сектора обратил внимание на женщину у банкомата, разговаривающую по телефону и осуществляющую операции. В руках она держала чеки и деньги. Полицейский подумал, что пенсионерка может общаться со злоумышленником, и чтобы уберечь ее от финансовых потерь, подошел к ней, представился, показал свое служебное удостоверение и задал ей вопросы. Поняв, что местная жительница перечисляет денежные средства мошенникам, начал убеждать ее в необходимости прервать разговор.

Участковый убедительно объяснил, что перевод денег на якобы «безопасные» счета – это уловка мошенников. Он попросил дать ему телефон для разговора. Женщина пояснила, что уже общается с сотрудником правоохранительных органов, который «помогает» ей сберечь деньги от хищения мошенниками. Однако сотруднику полиции абонент представился родственником озерчанки, а потом и вовсе прервал связь. Благодаря действиям участкового уполномоченного полиции женщина не перевела незнакомцу 100 тысяч рублей.

Сотрудник полиции доставил потерпевшую в дежурную часть, где следователь провел с ней беседу, после которой она осознала, что стала жертвой мошенников. Жительница города, 1956 года рождения, пояснила, что поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей кредитной организации. Сообщив о мошеннических действиях со счетом озерчанки, лже-работник банка рекомендовала перевести все денежные средства на «ячейки безопасности». Она была настолько убедительна, что под ее диктовку пострадавшая обналичила накопленные с пенсии 500 000 рублей, из которых 400 000 перевела небольшими суммами на указанные абонентские номера.

Следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет.

Стражи порядка напоминают, что звонки от неизвестных о «безопасных счетах» – это уловки мошенников. Если звонивший сообщает, что вашим сбережениям угрожает опасность, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.