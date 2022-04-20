Новости недели с Александрой Лебедевой (20.04.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

- В Озерском городском округе стартовало голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году.

- Танцевальное шоу «Питер Пен» в рамках проекта "Театр чистых эмоций" прошел при полном аншлаге. Мы заглянули за кулисы, чтобы погрузиться в творческую атмосферу шоу.

- В Центральной городской библиотеке открылась выставка "Трэш-арт. Старым вещам - новая жизнь!"

- В минувшие выходные в Озерске завершился открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.

- В преддверии сезона речных сплавов на пороге Ревун реки Исеть состоялся Чемпионат УРФО по водному туризму.