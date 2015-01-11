В Челябинской области прогнозируют снег с дождем

В четверг, 21 апреля, в горных районах Челябинской области прогнозируют дождь со снегом. На остальной территории региона пройдет небольшой дождь. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре.

В ночь на четверг в регионе ожидается понижение температуры до −1, +4°C, на юге ртутные столбики покажут до +9°C. Днем воздух прогреется до +5, +10°C, на юге — до +14°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, в горах возможен дождь с мокрым снегом. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblastiprognoziruyut-sneg-s-dozhdem/