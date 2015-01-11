Южноуральские ветераны могут бесплатно летать на самолетах «России» в майские праздники

На рейсах авиакомпании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») проходит традиционная акция для ветеранов Великой Отечественной войны. С 3 по 12 мая 2022 года им предоставляют бесплатные перелеты по всем маршрутам России и СНГ. Оформить билет можно уже сегодня, 21 авпреля. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Правом бесплатного перелета могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ или являющиеся гражданами этих государств»,

— уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Каждый участник праздничного предложения также может оформить бесплатный билет для одного сопровождающего. Авиакомпания предложит повышенный класс обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна. Кроме того, «Аэрофлот» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouralskie-veterany-mogut-besplatno-letat-na-samoletakh-rossii-v-mayskie-prazdniki/