Наталья Домашних о завершении декларационной кампании(27.04.2022)

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подробнее