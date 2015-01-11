Наталья Домашних о завершении декларационной кампании(27.04.2022)

Накануне вместе с коллективами администрации и аппарата Собрания депутатов на театральной площади трудились глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее
Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 18 по 24 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших. Подробнее