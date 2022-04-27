Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Реклама на сайте|Обратная связь Пятница, 29 апреля, 19:45
Регистрация на сайте
Авторизация

Новости недели(29.04.2022г.)

О декларационной кампании(27.04.2022г.)

Новости недели(20.04.2022г.)

Новости недели(15.04.2022г.)

На "Егозе" завершился горнолыжный сезон

Новости недели (06.04.2022г.)

Новости недели (30.03.2022г.)

Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Официально

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

28 апреля на сессии были заслушаны два отчётных доклада, главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания Сергея Гергенрейдера. Также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год. Подробнее

| Культура

«Росток» в Озерске: проект расширяется

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках духовно-просветительской программы «Росток» было подписано с администрацией в шестой раз. Программа была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.04.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Губерния

Число исполнительных производств по искам в Челябинской области преодолело 2 млн

Количество исполнительных производств по судебным искам в Челябинской области превысило 2 млн – из них 1,6 млн должников уже приступили к исполнению своих обязательств. Подробнее

| Губерния

Семьи южноуральцев, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат 1 млн. руб.

Семьи южноуральцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, получат региональную выплату в размере 1 млн рублей. Подробнее

| Городские новости

Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных: в Москве и Санкт-Петербурге. Подробнее

| Городские новости

У здания администрации прошел весенний субботник.

Накануне вместе с коллективами администрации и аппарата Собрания депутатов на театральной площади трудились глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.04.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Афиша

С 30 апреля в городском музее открывается выставка «Одна на всех Победа»

В преддверии Дня Победы в музее начнёт работу выставка, предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала. Подробнее

| УВД Озерского городского округа

Внимание, розыск!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подробнее
| Новости » Официально

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

28 апреля на сессии были заслушаны два отчётных доклада, главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания Сергея Гергенрейдера. Также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год.

В первой части заседания депутаты приняли решение назначить проведение публичных слушаний об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год на 18 мая 2022 года. Слушания пройдут в актовом зале Собрания депутатов, начало в 17:00 часов.

Вторая, ключевая часть повестки дня была посвящена итогам 2021 года.

Первым выступил глава округа Евгений Щербаков. В начале своего доклада он подчеркнул, что одним из главных вызовов 2021 года была борьба с распространением ковидной инфекции:

– Эту сложную ситуацию мы научились все вместе преодолевать, проявляя поддержку и взаимовыручку. Хочу поблагодарить всех: медиков, волонтёров, производственное объединения «Маяк», военнослужащих, специалистов социальной сферы. Объединив усилия, мы прошли и через это испытание.

Одной из важнейших тенденций, свидетельствующей о восстановлении экономики округа, глава назвал улучшение ситуации на рынке труда, постепенное выравнивание и возврат к докавидным показателям 2019 года. В частности, снижение численности безработных, рост среднимесячной заработной платы, создание новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, сохранение инвестиционной активности, постепенное восстановление потребительского спроса.

Как отметил глава округа, доходы бюджета в 2021 году были исполнены в объёме 4,5 миллиардов рублей с ростом на 7,2 процентов к уровню 2020 года за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и налоговых доходов.

– Это говорит о том, что муниципалитет плодотворно взаимодействует со всеми уровнями власти как федеральной, так и региональной, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Также из доклада главы округа следует, что в 2021 году были реализованы мероприятия четырёх национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Демография», бюджет которых составил почти 364 млн рублей (2020 год – 261,4 млн рублей).

Внедрение в 2021 году практики инициативного бюджетирования позволило жителям округа непосредственно участвовать в определении приоритетов расходов бюджета для решения целого спектра актуальных для жителей проблем. Немаловажно, что при выдвижении инициативных проектов, был реализован принцип добрососедства, сформированы сообщества людей, готовых к совместной работе.

– В округе всегда был запрос на то, чтобы жители непосредственно участвовали в решении местных проблем. Теперь у всех есть возможность принять участие в голосовании за проекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», определить объекты благоустройства на 2023 год, так и за проекты в рамках инициативного бюджетирования. Суммы выделенных средств всегда значительные, более того, они ежегодно наращиваются. Теперь можно реализовать многие инициативы граждан, поэтому я призываю жителей округа активнее включаться в эту работу, – обратился глава к присутствующим в зале.

В ходе доклада глава обратил внимание на то, что в 2021 году на социальную поддержку граждан Озерского городского округа было выделено более 480 млн рублей. Меры социальной поддержки получают примерно 35 тысяч человек, то есть каждый второй озерчанин. Неизменным приоритетом в округе остаётся образование и воспитание, объём расходных обязательств системы «Образования» составил 2 млрд рублей. Бюджет на организацию мероприятий по физической культуре и спорту составил 297 млн рублей. Культурное пространство Озерска традиционно предоставляет жителям широкие возможности для творческой самореализации. Расходы по отрасли «Культура» в 2021 году составили чуть менее 380 млн рублей.

– Шесть лет назад мы выстроили взаимодействие с социально ответственными предпринимателями. Серьёзный вклад в развитие округа вносит меценат Андрей Ильич Комаров. Благодаря этому социальному партнёрству был обновлён филармонический зал в Детской музыкальной школе №1, идёт строительство ледовой арены «Высота», реализуется благотворительная программа «Росток». Мы готовы такое участие в развитии округа поддерживать и в будущем. Обращаюсь к предпринимателям, если есть заинтересованность и желание поучаствовать в социальном инвестировании мы предоставим для этого весь спектр возможностей, – прокомментировал ситуацию глава округа.

Одним из важнейших направлений деятельности городской администрации является строительство жилья и объектов социально-культурного назначения.

– 2021 год стал рекордсменом по вводу в эксплуатацию жилья за последние пять лет: более 14 тысяч квадратных метров новой жилой площади, из них 140 квартир площадью 7,7 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах. За счет средств субвенции из бюджета Челябинской области приобретено в состав казны 8 жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшили свои жилищные условия 16 молодых семей, – пояснил Евгений Щербаков.

Более 53 млн рублей в 2021 году было направлено на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы. 212 млн рублей направлено на развитие дорожной деятельности и внешнего благоустройства, на содержание объектов освещения улиц направлено более 36 млн рублей.

В завершении доклада Евгений Щербаков подчеркнул, что за всеми достижениями стоят труд озерчан, общественная инициатива, согласованность действий всех сторон, заинтересованных в развитии округа:

– В текущем году нам предстоит многое сделать, не снижая набранных темпов реализации всех значимых и перспективных проектов в целях повышения уровня жизни населения.

В частности, завершение капитального ремонта Озерского шоссе, благоустройство общественной территории - сквер Броховича, строительство газопровода в поселке Метлино.

Слова признательности адресую Правительству Челябинской области за всестороннюю помощь и поддержку. Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк» и лично Михаилу Ивановичу Похлебаеву, депутатскому корпусу, жителям, общественным организациям, коллективу администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным партнерам за конструктивное взаимодействие.

После доклада глава округа ответил на вопросы депутатов. Местные парламентарии задали вопросы о ремонте дорог, о том, как осуществлялся контроль качества дорожного ремонта и какова роль градообразующего предприятия, как основного подрядчика. Вопросы также касались оценки эффективности реализации в округе программ по благоустройству, строительства инфекционного госпиталя. Одним из самых сложных, но в то же время важных проектов, который был реализован в 2021 году, и который является значимым для каждого жителя Озерска Евгений Щербаков назвал завершение модернизации насосно-фильтровальной станции:

– Реализация проекта продолжалась три года. Он был очень ответственным, сроки сжатые, менялась структура экономики, были большие риски, но все вместе мы справились. Модернизация объекта заключалась в том, чтобы установить принципиально новое оборудование и перейти на мембранную технологию очистки воды. У города питьевой водоём один, альтернативных источников нет. Я благодарю всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Сложно представить развитие событий в нынешней ситуации, если бы не решили эту задачу.

Далее отчёт о деятельности Собрания депутатов представил председатель Сергей Гергенрейдер.

В начале выступления он подчеркнул, что прошедший год вновь показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов.

– Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, граждане не оставались наедине со своими проблемами, представители депутатского корпуса всегда находились в открытом диалоге с избирателями.

Важнейшей формой деятельности представительного органа местного самоуправления является нормотворческая деятельность. Сергей Гергенрейдер отметил, что в 2021 году было проведено 17 заседаний Собрания депутатов, пять из которых были созваны во внеочередном порядке. На заседаниях было рассмотрено 209 вопросов. Решения, которые были приняты, касались местного самоуправления, бюджета и налоговой политике, экономической и инвестиционной политики, управления муниципальным имуществом, городского хозяйства, социальной политики, градостроительной деятельности и безопасности.

Из доклада председателя Собрания также следует, что большое внимание депутаты уделяли содействию в решении проблем населения, а также работе с обращениями граждан.

– Из-за пандемии был частично приостановлен прием по личным вопросам. Однако проводились встречи с избирателями на местах (во дворах), либо диалог проходил посредством телефонной или видеосвязи, также активно использовались социальные сети. Эта форма взаимодействия с избирателями показала свою эффективность: велся постоянный диалог с населением в режиме онлайн.

Новым опытом для местных парламентариев в отчетном периоде стало содействие представителей депутатского корпуса в реализации проектов инициативного бюджетирования. По мнению Сергея Гергенрейдера, в 2021 году эта практика была применена успешно: реализовано 16 проектов. Проекты касались благоустройства, улучшений в сфере образования и массового спорта.

– В 2022 году эта практика продолжается, многие депутаты активно поддерживают программу народных инициатив и оказывают инициаторам реальную методическую помощь. В округе будет реализовано 24 проекта на сумму более 38 млн. руб., выделенных из областного бюджета. Наш округ во второй раз стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области по количеству поданных заявок и количеству проголосовавших за проекты граждан, – подчеркнул председатель Собрания.

Также в докладе речь шла и о том, что важной составляющей в работе депутатов было и остается осуществление адресной помощи. Вопросы, с которыми граждане обращаются к своим избранникам, охватывают все сферы жизни. В 2021 году депутаты оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, малообеспеченным и молодым семьям, дому-интернату для престарелых, православному храму в микрорайоне Татыш, детским дошкольным, общеобразовательным учреждениям.

Кроме того, представители депутатского корпуса участвовали в организации и проведении субботников, экологических акциях, организовывали работу кабинетов доврачебного осмотра, привлекали медицинских работников к консультированию по вопросам здоровья. Традицией стали поздравления с праздниками коллективов учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения.

Отдельное внимание в ходе своего выступления председатель Собрания уделил официально зарегистрированной фракции «Единая Россия», которая насчитывает 20 человек:

– В 2021 году состоялось 14 заседаний фракции, на которых заранее обсуждались вопросы, включенные в повестку заседания Собрания депутатов, вырабатывались единые конструктивные решения. Свою деятельность депутатская фракция всегда соотносила с задачами, стоящими перед администрацией Озерского городского округа. Можно с уверенностью отметить, что работа фракции партии «Единая Россия» в Собрании депутатов 2021 году была успешной и способствовала решению вопросов экономического и социального развития округа.

Отметил Сергей Гергенрейдер и активность общественного сектора округа. А именно – участие в грантовой деятельности. В 2021 году для реализации общественных инициатив в округ было привлечено 11,5 млн рублей. Самое большое количество проектов было реализовано в рамках конкурса ФГУП «ПО «Маяк» – 25 проектов. Более 10 проектов получили поддержку в грантах губернатора Челябинской области.

– В заключение отмечу, что работа депутатского корпуса в течение всего года была содержательной и разносторонней. Депутаты работали сплоченно, слаженно на благо своих избирателей. Хочу искренне поблагодарить всех представителей депутатского корпуса, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, работая на не освобожденной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по основному месту работы, проявляли себя во всех направлениях нашей деятельности, находили время для работы в Собрании и общения с избирателями, жителями округа. Впереди еще немало нерешенных вопросов и проблем, и результат нашей работы зависит от сплоченности нашей команды: Собрания и администрации.

Благодарю главу округа, работников администрации, ее структурных подразделений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя Контрольно-счетной палаты за плодотворное сотрудничество и надеюсь на дальнейшую совместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.

Депутаты приняли отчёты руководителей органов местного самоуправления. Более подробно с отчётными докладами можно ознакомиться здесь: администрации и Собрания депутатов

Отчёты главы округа и председателя Собрания о своей деятельности в 2021 году будут опубликованы позже в разделе «Собрания депутатов» вкладка «Отчёты».

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50684/

2022-04-29PKT14:07:00

Ключевые теги: Администрация ОГО, Собрание депутатов ОГО, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Апрель 2022 (156)
Март 2022 (162)
Февраль 2022 (145)
Январь 2022 (155)
Декабрь 2021 (165)
Ноябрь 2021 (168)
Топ просмотров
Обсуждаемые новости

Облако тегов
ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, здоровье, конкурс, коронавирус, образование, оперативная обстановка, отдых, пандемия коронавируса, полиция, последние данные, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр кукол, фестиваль, хоккей, школьники, экология

Показать все теги