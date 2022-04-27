Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2021 году

28 апреля на сессии были заслушаны два отчётных доклада, главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания Сергея Гергенрейдера. Также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год.

В первой части заседания депутаты приняли решение назначить проведение публичных слушаний об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год на 18 мая 2022 года. Слушания пройдут в актовом зале Собрания депутатов, начало в 17:00 часов.

Вторая, ключевая часть повестки дня была посвящена итогам 2021 года.

Первым выступил глава округа Евгений Щербаков. В начале своего доклада он подчеркнул, что одним из главных вызовов 2021 года была борьба с распространением ковидной инфекции:

– Эту сложную ситуацию мы научились все вместе преодолевать, проявляя поддержку и взаимовыручку. Хочу поблагодарить всех: медиков, волонтёров, производственное объединения «Маяк», военнослужащих, специалистов социальной сферы. Объединив усилия, мы прошли и через это испытание.

Одной из важнейших тенденций, свидетельствующей о восстановлении экономики округа, глава назвал улучшение ситуации на рынке труда, постепенное выравнивание и возврат к докавидным показателям 2019 года. В частности, снижение численности безработных, рост среднимесячной заработной платы, создание новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, сохранение инвестиционной активности, постепенное восстановление потребительского спроса.

Как отметил глава округа, доходы бюджета в 2021 году были исполнены в объёме 4,5 миллиардов рублей с ростом на 7,2 процентов к уровню 2020 года за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и налоговых доходов.

– Это говорит о том, что муниципалитет плодотворно взаимодействует со всеми уровнями власти как федеральной, так и региональной, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Также из доклада главы округа следует, что в 2021 году были реализованы мероприятия четырёх национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Демография», бюджет которых составил почти 364 млн рублей (2020 год – 261,4 млн рублей).

Внедрение в 2021 году практики инициативного бюджетирования позволило жителям округа непосредственно участвовать в определении приоритетов расходов бюджета для решения целого спектра актуальных для жителей проблем. Немаловажно, что при выдвижении инициативных проектов, был реализован принцип добрососедства, сформированы сообщества людей, готовых к совместной работе.

– В округе всегда был запрос на то, чтобы жители непосредственно участвовали в решении местных проблем. Теперь у всех есть возможность принять участие в голосовании за проекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», определить объекты благоустройства на 2023 год, так и за проекты в рамках инициативного бюджетирования. Суммы выделенных средств всегда значительные, более того, они ежегодно наращиваются. Теперь можно реализовать многие инициативы граждан, поэтому я призываю жителей округа активнее включаться в эту работу, – обратился глава к присутствующим в зале.

В ходе доклада глава обратил внимание на то, что в 2021 году на социальную поддержку граждан Озерского городского округа было выделено более 480 млн рублей. Меры социальной поддержки получают примерно 35 тысяч человек, то есть каждый второй озерчанин. Неизменным приоритетом в округе остаётся образование и воспитание, объём расходных обязательств системы «Образования» составил 2 млрд рублей. Бюджет на организацию мероприятий по физической культуре и спорту составил 297 млн рублей. Культурное пространство Озерска традиционно предоставляет жителям широкие возможности для творческой самореализации. Расходы по отрасли «Культура» в 2021 году составили чуть менее 380 млн рублей.

– Шесть лет назад мы выстроили взаимодействие с социально ответственными предпринимателями. Серьёзный вклад в развитие округа вносит меценат Андрей Ильич Комаров. Благодаря этому социальному партнёрству был обновлён филармонический зал в Детской музыкальной школе №1, идёт строительство ледовой арены «Высота», реализуется благотворительная программа «Росток». Мы готовы такое участие в развитии округа поддерживать и в будущем. Обращаюсь к предпринимателям, если есть заинтересованность и желание поучаствовать в социальном инвестировании мы предоставим для этого весь спектр возможностей, – прокомментировал ситуацию глава округа.

Одним из важнейших направлений деятельности городской администрации является строительство жилья и объектов социально-культурного назначения.

– 2021 год стал рекордсменом по вводу в эксплуатацию жилья за последние пять лет: более 14 тысяч квадратных метров новой жилой площади, из них 140 квартир площадью 7,7 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах. За счет средств субвенции из бюджета Челябинской области приобретено в состав казны 8 жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшили свои жилищные условия 16 молодых семей, – пояснил Евгений Щербаков.

Более 53 млн рублей в 2021 году было направлено на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы. 212 млн рублей направлено на развитие дорожной деятельности и внешнего благоустройства, на содержание объектов освещения улиц направлено более 36 млн рублей.

В завершении доклада Евгений Щербаков подчеркнул, что за всеми достижениями стоят труд озерчан, общественная инициатива, согласованность действий всех сторон, заинтересованных в развитии округа:

– В текущем году нам предстоит многое сделать, не снижая набранных темпов реализации всех значимых и перспективных проектов в целях повышения уровня жизни населения.

В частности, завершение капитального ремонта Озерского шоссе, благоустройство общественной территории - сквер Броховича, строительство газопровода в поселке Метлино.

Слова признательности адресую Правительству Челябинской области за всестороннюю помощь и поддержку. Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк» и лично Михаилу Ивановичу Похлебаеву, депутатскому корпусу, жителям, общественным организациям, коллективу администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным партнерам за конструктивное взаимодействие.

После доклада глава округа ответил на вопросы депутатов. Местные парламентарии задали вопросы о ремонте дорог, о том, как осуществлялся контроль качества дорожного ремонта и какова роль градообразующего предприятия, как основного подрядчика. Вопросы также касались оценки эффективности реализации в округе программ по благоустройству, строительства инфекционного госпиталя. Одним из самых сложных, но в то же время важных проектов, который был реализован в 2021 году, и который является значимым для каждого жителя Озерска Евгений Щербаков назвал завершение модернизации насосно-фильтровальной станции:

– Реализация проекта продолжалась три года. Он был очень ответственным, сроки сжатые, менялась структура экономики, были большие риски, но все вместе мы справились. Модернизация объекта заключалась в том, чтобы установить принципиально новое оборудование и перейти на мембранную технологию очистки воды. У города питьевой водоём один, альтернативных источников нет. Я благодарю всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Сложно представить развитие событий в нынешней ситуации, если бы не решили эту задачу.

Далее отчёт о деятельности Собрания депутатов представил председатель Сергей Гергенрейдер.

В начале выступления он подчеркнул, что прошедший год вновь показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов.

– Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, граждане не оставались наедине со своими проблемами, представители депутатского корпуса всегда находились в открытом диалоге с избирателями.

Важнейшей формой деятельности представительного органа местного самоуправления является нормотворческая деятельность. Сергей Гергенрейдер отметил, что в 2021 году было проведено 17 заседаний Собрания депутатов, пять из которых были созваны во внеочередном порядке. На заседаниях было рассмотрено 209 вопросов. Решения, которые были приняты, касались местного самоуправления, бюджета и налоговой политике, экономической и инвестиционной политики, управления муниципальным имуществом, городского хозяйства, социальной политики, градостроительной деятельности и безопасности.

Из доклада председателя Собрания также следует, что большое внимание депутаты уделяли содействию в решении проблем населения, а также работе с обращениями граждан.

– Из-за пандемии был частично приостановлен прием по личным вопросам. Однако проводились встречи с избирателями на местах (во дворах), либо диалог проходил посредством телефонной или видеосвязи, также активно использовались социальные сети. Эта форма взаимодействия с избирателями показала свою эффективность: велся постоянный диалог с населением в режиме онлайн.

Новым опытом для местных парламентариев в отчетном периоде стало содействие представителей депутатского корпуса в реализации проектов инициативного бюджетирования. По мнению Сергея Гергенрейдера, в 2021 году эта практика была применена успешно: реализовано 16 проектов. Проекты касались благоустройства, улучшений в сфере образования и массового спорта.

– В 2022 году эта практика продолжается, многие депутаты активно поддерживают программу народных инициатив и оказывают инициаторам реальную методическую помощь. В округе будет реализовано 24 проекта на сумму более 38 млн. руб., выделенных из областного бюджета. Наш округ во второй раз стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области по количеству поданных заявок и количеству проголосовавших за проекты граждан, – подчеркнул председатель Собрания.

Также в докладе речь шла и о том, что важной составляющей в работе депутатов было и остается осуществление адресной помощи. Вопросы, с которыми граждане обращаются к своим избранникам, охватывают все сферы жизни. В 2021 году депутаты оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, малообеспеченным и молодым семьям, дому-интернату для престарелых, православному храму в микрорайоне Татыш, детским дошкольным, общеобразовательным учреждениям.

Кроме того, представители депутатского корпуса участвовали в организации и проведении субботников, экологических акциях, организовывали работу кабинетов доврачебного осмотра, привлекали медицинских работников к консультированию по вопросам здоровья. Традицией стали поздравления с праздниками коллективов учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения.

Отдельное внимание в ходе своего выступления председатель Собрания уделил официально зарегистрированной фракции «Единая Россия», которая насчитывает 20 человек:

– В 2021 году состоялось 14 заседаний фракции, на которых заранее обсуждались вопросы, включенные в повестку заседания Собрания депутатов, вырабатывались единые конструктивные решения. Свою деятельность депутатская фракция всегда соотносила с задачами, стоящими перед администрацией Озерского городского округа. Можно с уверенностью отметить, что работа фракции партии «Единая Россия» в Собрании депутатов 2021 году была успешной и способствовала решению вопросов экономического и социального развития округа.

Отметил Сергей Гергенрейдер и активность общественного сектора округа. А именно – участие в грантовой деятельности. В 2021 году для реализации общественных инициатив в округ было привлечено 11,5 млн рублей. Самое большое количество проектов было реализовано в рамках конкурса ФГУП «ПО «Маяк» – 25 проектов. Более 10 проектов получили поддержку в грантах губернатора Челябинской области.

– В заключение отмечу, что работа депутатского корпуса в течение всего года была содержательной и разносторонней. Депутаты работали сплоченно, слаженно на благо своих избирателей. Хочу искренне поблагодарить всех представителей депутатского корпуса, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, работая на не освобожденной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по основному месту работы, проявляли себя во всех направлениях нашей деятельности, находили время для работы в Собрании и общения с избирателями, жителями округа. Впереди еще немало нерешенных вопросов и проблем, и результат нашей работы зависит от сплоченности нашей команды: Собрания и администрации.

Благодарю главу округа, работников администрации, ее структурных подразделений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя Контрольно-счетной палаты за плодотворное сотрудничество и надеюсь на дальнейшую совместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.

Депутаты приняли отчёты руководителей органов местного самоуправления. Более подробно с отчётными докладами можно ознакомиться здесь: администрации и Собрания депутатов

Отчёты главы округа и председателя Собрания о своей деятельности в 2021 году будут опубликованы позже в разделе «Собрания депутатов» вкладка «Отчёты».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50684/