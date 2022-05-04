День Победы: о праздничных мероприятиях 8 и 9 мая.

День Победы в Озерске в этом году пройдет в традиционном формате. Мероприятия 8 и 9 мая помогут жителям почувствовать сопричастность к героической истории страны и ее не менее героическому настоящему.

8 мая, 19:30 – воинский ритуал «Вечерняя зоря» у Вечного огня.

9 мая - День Победы

09:00 – начало движения Бессмертного полка, формирование которого состоится на ул. Лермонтова до 08:55. Для участия в колонне необходимо иметь с собой фотографию ветерана на штендере.

10:00 – парад военнослужащих 93-ей дивизии войск Национальной гвардии России, личного состава СУ ФПС №1 МЧС, учащихся образовательных организаций, студентов ВУЗов. В параде будут задействованы образцы военной техники.

11:00 - концертная программа с участием дивизионной агитбригады и творческих коллективы МБУ «КДЦ» в сквере им. А.Б. Логинова.

В течение 9 мая на бул. Гайдара (14:30) и в мкр. Татыш (18:00) планируется выступление дивизионной агитбригады.

20:00 - праздничный концерт «О мире, о Победе, о любви» с участием творческих коллективы МБУ «КДЦ» на площади у ДК «Маяк». В сквере им. Б.В. Броховича будет организована работа торговых точек.

22:30 – праздничный салют в районе ДК «Маяк».

Администрация округа просит автолюбителей заранее убрать личный транспорт с территории проведения массовых мероприятий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50733/