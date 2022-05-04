2022-05-06PKT10:31:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.05.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 6 мая 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 3 град. С • атмосферное давление 738 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 84 % • ветер Западный 7 м/с 1м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Еловая 1,3,5, Иртяшская 7, Лермонтова 3,4,5,7,9, Матросова 4А, 5А, Ленина 54,56-61,63 с 9 час до окончания работ Гайдара 28, Иртяшская 15-2п с 9 до 12 часов 2 В сетях электро-снабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 7 с 9 час до окончания работ Гайдара 28, Иртяшская 15-2п с 9 до 12 часов Вниманию озерчан! С 30 апреля 2022 года на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима: -запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. - запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара: - если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня; - выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; - бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; - дышите через мокрый платок или смоченную одежду; - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112. Вниманию автомобилистов! С 02.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Кыштымская (от ж/д переезда до КПП). С 05.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа автодорога Озерск-Кыштым (от КПП в сторону г. Кыштым) С 06.05.2022 г. будут проводиться работы по ремонту автомобильной дороги: - по ул. Матросова (от д. № 26 до ул. Дзержинского) - по ул. Семенова (от а/о пер. Связи до ул. Октябрьская) С 06.05.2022 – 07.05.2022 г. будут проводиться работы по ремонту автомобильной дороги переулок Связи. С 07.05.2022 – 08.05.2022 г. будут проводиться работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. Семенова до ул. Ермолаева). Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники и освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути. Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,14 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 06 мая 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горах до умеренных с установлением временного снежного покрова, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, местами заморозки до минус 5°, днем плюс 8-13°. НЯ: 6 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. ОЯ: не прогнозируется. 3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 194 сообщение. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50756/ alebedeva 2022-05-06PKT10:31:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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