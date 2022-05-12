Мошенники представляются сотрудниками Госуслуг и выманивают деньги у граждан.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратился мужчина 1971 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

Озерчанин пояснил сотрудникам полиции, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился работником технической поддержки портала Госуслуг. Неизвестный мужчина сообщил, что злоумышленниками из другого города была совершена попытка взлома личного кабинета и для того чтобы защитить аккаунт, необходимо сообщить пароль из СМС-сообщения, что мужчина и сделал. Однако, после того как звонивший лже-работник техподдержки попросил продиктовать номер банковской карты, мужчина прекратил разговор и сбросил звонок.

На следующий день мужчина обнаружил, что у него отсутствуют денежные средства на банковской карте, а также на его имя оформлено несколько кредитов, которые переведены на неизвестные счета. Общая сумма ущерба потерпевшего составила 250 000 рублей.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Эта схема мошенничества начинается с телефонного звонка, где злоумышленник представляется работником портала Госуслуг, называет свои фамилию, имя, отчество и сообщает, что ваш личный кабинет атакуют мошенники.

Обманщики якобы пытаются изменить номер телефона, который у вас привязан к Госуслугам, и им нужно срочно помешать. Зная код, мошенники получают доступ ко всей информации, которая у вас имеется в личном кабинете. Чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, никогда не сообщайте никакие данные по телефону: номера карт, коды, кодовые слова и пароли.

Если вы сомневаетесь в безопасности личного кабинета, сделайте следующее:

Положите трубку и сразу же попытайтесь войти в свой аккаунт.

Задайте более сложный и надежный пароль: используйте строчные и прописные буквы, цифры, специальные символы и ни в коем случае не устанавливайте пароли из символов, идущих по порядку (например, qwerty или 654321), номеров телефона, даты рождения.

Не сохраняйте пароли в браузерах.

Установите двухфакторную аутентификацию на сайте, чтобы вы могли войти в личный кабинет только после ввода пароля и дополнительного кода, который придет по СМС.