20 мая во Дворце культуры «Маяк» состоится торжественный вечер-слет к 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации

19 мая исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации.
К этой знаменательной дате «Культурно-досуговый центр» подготовил торжественный вечер-слет для ветеранов пионерского движения, вожатых школ и детских лагерей. Гости вечера смогут ознакомится с тематической выставкой, послушать воспоминания известных в городе лидеров пионерского движения. В программе вечера примут участие военный духовой оркестр, школа танцев «E-Motion», учащиеся школы № 30 и творческие коллективы МБУ «КДЦ»: ансамбли танца «Зарево», «Родничок», «Купава», вокальные ансамбли «Аюшка» и «Шоу-класс».
Вечер состоится 20 мая во Дворце культуры «Маяк». Начало в 17:30.