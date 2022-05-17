Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня четверг 19 мая

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7 град. С

• атмосферное давление 730 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 87 %

• ветер Западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Гайдара 23,30,32, Матросова 34 с 9 до окончания

Гайдара 6 с 9 до 12 час

Монтажников 50-1к с 9 до 13 час

2 В сетях электро- снабжения: нет

3 В сетях горячего водоснабжения :

К Маркса 23-2п с 9 до 12 час

Дзержинского 58 с 9 до 14 час

Вниманию жителей Озерского городского округа!

19 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, местами порывы ветра до 20 м/с.

Уважаемые озерчане!

С 04.05.2022 года до особого распоряжения на территории Озерского городского округа введен особый противопожарный режим.

Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен.

Разведение костров и выжигание сухой растительности, организация сельскохозяйственных палов, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам запрещено.

Вниманию озерчан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».

По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима:

-запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

- запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 19 мая 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, днем плюс 12-17°, в горах до плюс 9°.

НЯ: порывы ветра до 20 м/с.

ОЯ: не прогнозируется.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 181 сообщение.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50875/