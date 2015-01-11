В школе №202 прошел «Последний звонок».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер посетил школу № 202 и в торжественной обстановке поблагодарил учителей, пожелал ребятам достойно пройти экзаменационные испытания:

- Дорогие выпускники! В этот день желаю вам самое главное – определиться в жизни, правильно избрать профессиональный путь, выбрать работу по душе, чтобы достойно идти по дороге жизни и состояться в ней. Самоопределения вам, успехов и удачи!

К выпускникам с напутственным словом обратилась директор образовательного учреждения Светлана Киршина. Шефы школы – специалисты службы промышленной безопасности ФГУП «ПО «Маяк» вручили ребятам подарки и поздравили их с окончанием учебного года.

В этот праздничный день вчерашние девятиклассники принимали поздравления, сами обращались с добрыми словами к своим преподавателям, читали шуточные и лирические стихи, дарили цветы учителям. Благодарность не обошла ни одного сотрудника школы. Дети говорили спасибо за работу и заботу всем, кто за годы учебы стал им родным, прощались со школой, которая несколько лет была их вторым домом.

Последний звонок получился добрым и трогательным мероприятием. В финале выпускники вышли во двор школы и выпустили в небо разноцветные воздушные шары.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50885/