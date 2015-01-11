2022-05-20PKT08:50:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.05.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций тна территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 20 мая 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 6 град. С • атмосферное давление 733 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветер Западный 2,2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения К Маркса 16 -3п, Луначарского 13 -4п с 9 до 12 час 2 В сетях электро-снабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 7,9,11,13, Горная 25 с 9 до окончания К Маркса 16 -3п, Луначарского 13 -4п с 9 до 12 час Октябрьская 26 -3,4п с 9 до 12 час Октябрьская 26 -5п с 10 до 12 час Октябрьская 26 -6п с 14 до 16 час Вниманию жителей Озерского городского округа! 23 и 24 мая 2022 года будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: - с 05.06.2021 по 01.09.2022 купальный сезон; - с 15.06.2021 по 01.11.2022 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: - пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; - пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; - пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; - пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; - пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: - обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; - обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; - обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; - озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; - озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 3. Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим. Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен. На период действия особого противопожарного режима: -запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. - запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 20 мая 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью по всей территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, днем плюс 12-17°, в горах и низинах до плюс 9°. НЯ: не прогнозируется. ОЯ: не прогнозируется. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 274 сообщения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50889/ alebedeva 2022-05-20PKT08:50:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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