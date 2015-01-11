Осторожно, бешенство: информация МРУ №71.

Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует жителей Озерского городского округа об ухудшении эпидемиологической ситуации по бешенству на территории Озерского городского округа: 20.05.2022г. зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай бешенства у крысы, отловленной 15.05.2022г. в районе дома по ул.Монтажников, 58.

Ветеринарной службой проводятся необходимые противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

В настоящее время уточняется количество людей, вовлеченных в очаг и контактировавших с крысой.

Если вы, ваши родственники или знакомые контактировали в этот период времени с зараженной крысой, или другими дикими или безнадзорными животными, немедленно обратитесь за медицинской помощью для получения лечебно-профилактического лечения во избежание развития смертельного заболевания.

Бешенство – тяжелое, абсолютно смертельное вирусное инфекционное заболевание. Риску инфицирования подвергается каждый, кто травмирован или ослюнен больным либо подозрительным на бешенство животным.

Всего с 2004 года в Челябинской области погибло от бешенства 8 человек. Во всех случаях причиной гибели людей явилось позднее обращение или отказ от медицинской помощи (предыдущий случай летального исхода от бешенства зарегистрирован в марте 2016 года у жителя Троицкого района Челябинской области).

На территории Озерского городского округа отмечается стабильно высокое количество пострадавших от укусов плотоядными животными: в 2021 году пострадали 142 человека, из них 34 ребенка. За истекший период 2022 года от укусов животными пострадало уже 75 человек, из них 21 ребенок. Это только официальная статистика, многие пострадавшие, несмотря на опасность развития смертельного заболевания, не обращаются за медицинской помощью.

Ситуация по бешенству животных на территории Озёрского городского округа в течение последних нескольких лет также напряженная: в 2010г. зарегистрирован 1 случай бешенства среди животных, в 2014г. – 4 случая, в 2016г. – 2 случая, в 2018г. – 1 случай, в 2019г. – 3 случая, в 2020г. – 2 случая, в 2021г.- не зарегистрировано.

Уважаемые жители округа!

Ради Вашего здоровья и безопасности, соблюдайте простые правила:

· Остерегайтесь контактов с дикими и неизвестными безнадзорными животными, не пытайтесь поймать или покормить дикое животное, а также объясните это своим детям. Помните, здоровое дикое животное никогда не подойдет к человеку, а больное животное может быть заражено бешенством!

· При обнаружении трупов диких животных или гибели домашних животных по непонятным причинам, немедленно сообщите об этом в ветеринарную службу!

· Если Вы пострадали от укуса животного, даже если ранка или царапина небольшие, или слюна животного попала на слизистую оболочку, в ранку на коже, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью: в дневное время – в поликлиники округа, в вечерние и ночные часы – в приемное отделение Городской больницы.

Обращаемся к владельцам домашних животных!

· Ежегодно ставьте своему питомцу прививки против бешенства.

· Если ваше животное укусило или оцарапало другого человека, не отказывайте в своевременном предоставлении справки от ветеринарного врача о состоянии здоровья вашего питомца, ведь от этого будет зависеть дальнейшее лечение пострадавшего от укуса.

· Следите за здоровьем Ваших домашних животных: начальным признаком заболевания бешенством животного является расширение зрачков, обильное слюноотделение и рвота, повышение температуры тела, изменение поведения – появляется агрессия, излишняя двигательная активность. Период возбуждения сменяется стадией параличей мышц нижней челюсти и глотки, затрудняется приём пищи, нарушается глотание, появляется осиплость голоса. При первых признаках изолируйте животное и обратитесь к ветеринару.

Помните! Бешенство не лечится! Не отказывайтесь от проведения курса прививок и строго выполняйте рекомендации врача, вовремя начатая профилактика бешенства после контакта с животным спасает Вам жизнь!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50925/